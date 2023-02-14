В Румынии произошло мощное землетрясение

На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Zakon.kz.

На юго-западе Румынии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.



Землетрясение случилось в 16:58 по местному времени. Толчки были зафиксированы в Олтении, уезд Горж. Эксперты добавили, что очаг залегал на глубине 15 километров.

На данный момент о жертвах и разрушениях неизвестно. Землетрясение ощутили в столице Румынии, которая находится в 207 километрах от эпицентра, а также в соседней Молдове.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева.