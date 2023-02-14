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Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест

Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест Фото: primeminister.kz
Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz 14 февраля 2023 года сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Срок нахождения под стражей продлен на два месяца.


"13 февраля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы на два месяца", - говорится в сообщении.

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