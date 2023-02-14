Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест

Фото: primeminister.kz

Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz 14 февраля 2023 года сообщили в пресс-службе суда Астаны.

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