Распространения опасных инфекций опасается ВОЗ после землетрясения в Турции и Сирии

Основной причиной вспышек болезней может стать вода, считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение и его последствия значительно повредили водопровод, передает 24kz. Через воду могут передаваться большое количество инфекций, в связи с чем ВОЗ призывает страны выделить для пострадавших деньги на обеспечение водой.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, необходимо собрать 40 миллионов долларов.

"Действительно, системе водоснабжения нанесён серьёзный ущерб. Это вызывает большую озабоченность и увеличивает риск инфекционных заболеваний, передающихся через воду. Мы на страновом уровне работаем совместно с ООН, потому что это бедствие требует комплексного реагирования. Мы координируем свои действия с различными отраслевыми министерствами через ООН". Представитель ВОЗ в Турции Батыр Бердыклычев

По последним данным, В Турции число погибших достигло 53 410 человек. В Сирии, по официальным данным, жертвами землетрясения стали 1 414 человек.

Сильнейшее землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,7 балла. Казахстан отправил в зону бедствия спасателей и медиков. А также планирует направить Турции 55 тонн гуманитарной помощи. В Сирию казахстанский самолет с помощью прибыл первым.