В Сирии увеличилось число погибших от землетрясения

Министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш заявил о том, что на подконтрольных сирийскому правительству территориях число погибших достигло 1414 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет РИА Новости, погибшие на неподконтрольных официальному Дамаску территориях в данной статистике не учтены.

"Окончательное число погибших при землетрясении – 1414 человек, пострадали 2357", - сказал аль-Габаш, заявление которого опубликовал сирийский минздрав.

Ранее Казахстан при поддержке Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля утром. Толчки магнитудой 7,8 баллов привели к масштабным разрушениям. Затем последовала череда афтершоков, их насчитывают не менее 10.

Под завалами в Турции оказались несколько казахстанцев. Сабина Мамадьярова получила перелом руки. 9 февраля спасатели смогли достать из завалов тело Адиля Кадырбекова. Позднее удалось найти еще одного казахстанца, Мирболата Курмашева.