Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП

Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП Фото: Zakon.kz
14 февраля, через сутки после нападения на школьников, в туалете, где переодевался девятиклассник, корреспондент Zakon.kz обнаружил выложенные на полу в линию четыре монеты.

Ранее полиция проводила в туалете следственные действия и на этот этаж никого не пускали. Монеты корреспондент Zakon.kz обнаружила уже после отъезда следственной бригады. В этот день школу не открывали, детей и посторонних внутри не было.

Монеты достоинством 50 и 200 тенге, а также две монеты по 100 тенге были выложены на полу почти в идеальную прямую линию.

Странную находку обнаружили в школе Петропавловска, где произошло ЧП

Фото: Zakon.kz

На данный момент неизвестно, видели ли полицейские эти монеты или они появились там позже. Правоохранительные органы никаких комментариев не дают "в интересах следствия".

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело.

Новость по теме

Девятиклассник принес в школу топор и нож: появилось фото с места ЧП

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

Новость по теме

В петропавловской школе, где произошло ЧП, не было охранных турникетов и металлоискателей

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

Новость по теме

Стала известна одна из версий нападения девятиклассника в Петропавловске

Один из пострадавших - десятиклассник Владислав Горбаченко - рассказал новые подробности ЧП в петропавловской школе.

Автор: Инна Литвиненко

Читайте также

На Кашагане умер рабочий

Редакция Zakon.kz
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления