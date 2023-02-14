Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП

14 февраля, через сутки после нападения на школьников, в туалете, где переодевался девятиклассник, корреспондент Zakon.kz обнаружил выложенные на полу в линию четыре монеты.

Ранее полиция проводила в туалете следственные действия и на этот этаж никого не пускали. Монеты корреспондент Zakon.kz обнаружила уже после отъезда следственной бригады. В этот день школу не открывали, детей и посторонних внутри не было.

Монеты достоинством 50 и 200 тенге, а также две монеты по 100 тенге были выложены на полу почти в идеальную прямую линию.

Фото: Zakon.kz

На данный момент неизвестно, видели ли полицейские эти монеты или они появились там позже. Правоохранительные органы никаких комментариев не дают "в интересах следствия".

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело.

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Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

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Один из пострадавших - десятиклассник Владислав Горбаченко - рассказал новые подробности ЧП в петропавловской школе.

Автор: Инна Литвиненко