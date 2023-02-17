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Срок представления отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 февраля

До 20 февраля необходимо уплатить ряд налогов Фото: pexels
В Казахстане 20 февраля 2023 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, в срок не позднее 20 февраля 2023 года необходимо представить:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2023 года (ф. 328.00);
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками на 2023 год по земельным участкам, имеющимся на начало отчетного налогового периода, и если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в период с 1 января по 20 февраля 2023 года (ф. 851.00).

Также необходимо уплатить налоги за январь 2023 года:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС.

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