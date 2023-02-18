Умерла жена Владимира Высоцкого

Cкончалась бывшая жена знаменитого советского барда Владимира Высоцкого – актриса и сценарист Людмила Абрамова. Об этом 18 февраля на странице в Facebook написал актер Вениамин Смехов, сообщает Zakon.kz.

Людмила Абрамова скончалась на 84-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.



"Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память", — написал он.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были женаты с 1965 по 1970 год. В браке у них родились актеры Аркадий и Никита Высоцкие.

Фото: ВКонтакте/Никита Высоцкий

Актриса была второй женой Высоцкого после Изы Высоцкой и перед Мариной Влади. В 1991 году Людмила Абрамова опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком "Факты его биографии".



Владимиру Высоцкому 25 января 2023 года исполнилось бы 85 лет. В материале Zakon.kz представлены интересные эпизоды из его жизни.

