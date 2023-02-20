Без вести пропавших казахстанцев в результате землетрясения в Турции нет – МИД РК

20 февраля официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что на сегодняшний день информации о пропавших без вести граждан Казахстана в результате землетрясения в Турции нет, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с местными властями и проверяют списки погибших и пострадавших.





"Позже –таких данных нет, звонков о том, что близкие пропали не зафиксировано. Все, кто позвонили, все нашли своих родных. Списки всегда проверяются". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева.

10 февраля было найдено тело гражданки Казахстана Жанар Жаксыбековой.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение.

Согласно последним данным, число жертв после землетрясения вТурции достигло 41 тыс. человек.