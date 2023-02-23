Незаконную схему ввоза зерна на десятки миллиардов тенге вскрыли в Павлодарской области

Казахстанские импортеры при ввозе пшеницы в Павлодарскую область в документации указывали цену в 2-3 раза ниже рыночной, сообщает Zakon.kz.

Импортеры применяют разные схемы для снижения налоговой нагрузки, рассказал на брифинге руководитель Управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС ДГД по Павлодарской области Есенгельди Кадрин.



Это касается в основном пшеницы. Ее доля в общем импорте сельхозпродукции из России в Павлодарскую область составляет более 30%.

"Импортеры занижают стоимость пшеницы, объемы. При этом умудряются оформлять товар на фирмы-однодневки. Департамент госдоходов работает над пресечением этих схем, применяемых для уклонения от уплаты налогов", – рассказал спикер.

По его словам, за 2022 год за нарушение налогового законодательства импортерам выставили 105 уведомлений на 458,5 млн тенге.

"Налажено сотрудничество с российскими коллегами. Мы направили запросы по 193 импортерам. То есть мы видели признаки занижения в первичной документации. На сегодня уже поступили 59 ответов, большая часть российских экспортеров не подтверждают таких сделок. В связи с этим мы будем отрабатывать совместно эти факты", – cказал Есенгельди Кадрин.

По его данным, средняя цена за 2022 год на завозную пшеницу в Казахстане фиксировалась в размере 3-4 тысяч российских рублей.

"По курсу валют на тот момент – это максимум 30 тысяч тенге. Тогда как как на наших биржах цена составляла более 90 тысяч. А цена занижается, чтобы при въезде в Казахстан оплачивался ниже НДС. Департамент провел работу по обозначению объективной цены. Согласно налоговому законодательству мы имеем право обращаться к импортерам по корректировке стоимости. В итоге в 4 квартале прошлого года с 4 тысяч рублей средняя цена была увеличена до 8 тысяч рублей", – говорит представитель ДГД.

Таким образом, в бюджет в виде налога дополнительно поступили 436 млн тенге.

Кадрин добавил, что завезенную продукцию в дальнейшем уже наши экспортеры из Павлодарской области отправляли в третьи страны. Для этого использовали выписки фиктивных счетов-фактур от местных крестьянских хозяйств.

"По таким фактам в 2022 году направлены 56 исков в суды о признании незаконными сделки на поставку зерновых на общую сумму оборота в 49,5 млрд тенге. 45 решений суда на 44 млрд тенге были в пользу госорганов", – заключил представитель налогового органа.

Ирина Адылканова, Павлодар