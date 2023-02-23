Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Незаконную схему ввоза зерна на десятки миллиардов тенге вскрыли в Павлодарской области

зерно, сельское хозяйство Фото: pixabay
Казахстанские импортеры при ввозе пшеницы в Павлодарскую область в документации указывали цену в 2-3 раза ниже рыночной, сообщает Zakon.kz.

Импортеры применяют разные схемы для снижения налоговой нагрузки, рассказал на брифинге руководитель Управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС ДГД по Павлодарской области Есенгельди Кадрин.

Это касается в основном пшеницы. Ее доля в общем импорте сельхозпродукции из России в Павлодарскую область составляет более 30%.

"Импортеры занижают стоимость пшеницы, объемы. При этом умудряются оформлять товар на фирмы-однодневки. Департамент госдоходов работает над пресечением этих схем, применяемых для уклонения от уплаты налогов", – рассказал спикер.

По его словам, за 2022 год за нарушение налогового законодательства импортерам выставили 105 уведомлений на 458,5 млн тенге.

"Налажено сотрудничество с российскими коллегами. Мы направили запросы по 193 импортерам. То есть мы видели признаки занижения в первичной документации. На сегодня уже поступили 59 ответов, большая часть российских экспортеров не подтверждают таких сделок. В связи с этим мы будем отрабатывать совместно эти факты", – cказал Есенгельди Кадрин.

По его данным, средняя цена за 2022 год на завозную пшеницу в Казахстане фиксировалась в размере 3-4 тысяч российских рублей.

"По курсу валют на тот момент – это максимум 30 тысяч тенге. Тогда как как на наших биржах цена составляла более 90 тысяч. А цена занижается, чтобы при въезде в Казахстан оплачивался ниже НДС. Департамент провел работу по обозначению объективной цены. Согласно налоговому законодательству мы имеем право обращаться к импортерам по корректировке стоимости. В итоге в 4 квартале прошлого года с 4 тысяч рублей средняя цена была увеличена до 8 тысяч рублей", – говорит представитель ДГД.

Таким образом, в бюджет в виде налога дополнительно поступили 436 млн тенге.

Кадрин добавил, что завезенную продукцию в дальнейшем уже наши экспортеры из Павлодарской области отправляли в третьи страны. Для этого использовали выписки фиктивных счетов-фактур от местных крестьянских хозяйств.

"По таким фактам в 2022 году направлены 56 исков в суды о признании незаконными сделки на поставку зерновых на общую сумму оборота в 49,5 млрд тенге. 45 решений суда на 44 млрд тенге были в пользу госорганов", – заключил представитель налогового органа.

Ирина Адылканова, Павлодар

Читайте также

Избушка на курьих ножках: почему перепланировка квартиры может оказаться плохой идеей

Борьба теней: какие силы питают нерешенные проблемы Ближнего Востока

Почему в Казахстане сложно бороться с нарушением прав лиц с инвалидностью

Редакция Zakon.kz
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления