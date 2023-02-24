Крушение Ми-8 в ЗКО: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на территории Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным областного управления здравоохранения, пострадавшие мужчины 1961 и 1987 годов рождения.

"У обоих диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области. Госпитализированы в отделение нейрохирургии городской многопрофильной больницы. Состояние стабильное", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".

На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 февраля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.

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По данным МЧС Казахстана, при крушении Ми-8 погибли:

старший бортмеханик-инструктор Андосов Сиязбек Шажалиевич;

второй пилот Афанасьев Владимир Константинович;

ведущий инженер Доскалиев Жардем Куанышкалиевич;

пилот-инструктор Канатов Довлетбай Сабирбаевич.

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В МЧС сообщили, что "Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших и все затраты на ритуальные услуги. Им также будут платить ежемесячное пособие ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детьми.