Теленок с двумя головами родился в Актюбинской области

В Актюбинской области родился теленок с двумя головами. Он прожил всего сутки, сообщает Zakon.kz.

По информации Kerek-info, животное появилось на свет в селе Нура с 10 на 11 марта.

Хозяин животного был сильно удивлен такому. По его словам, это шестой теленок у коровы.





"Мы все были удивлены, увидев теленка, родившегося с двойной головой. Соседи тоже видели. Он прожил сутки и умер. Я пошел к ветеринару и сообщил об этом", – рассказал фермер Кайсар Шаргенов.

В 2017 году голландские рыбаки случайно поймали в Северном море двухголового дельфина и передали его фотографии ученым.

В 2018 году в Китае родился двуглавый поросенок.

Как отмечают ученые, животные с подобными мутациями редко доживают до взрослого возраста.