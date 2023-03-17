Главное за день: Токаев подписал закон о предупреждении пыток, казахстанцам начисляют компенсации по депозитам

Глава государства подписал закон, направленный на предупреждение пыток и других унижающих достоинство видов обращения и расширение прав осужденных, КНБ и ФСБ провели спецоперацию в трех городах Казахстана, Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал закон, направленный на предупреждение пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и расширение прав осужденных. Документ, в частности, предполагает введение следующих норм: вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, ужесточается уголовная ответственность за пытки, расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Также законом расширяются права осужденных лиц: при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку (возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях); решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно; для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.



Приветствуя представителя ОНН, Касым-Жомарт Токаев отметил значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека. Он отметил, что Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека. Глава государства рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. Президент подчеркнул, что общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

Казахстанцам начисляют компенсации по депозитам



В Казахстанском фонде гарантирования депозитов рассказали, что 16 марта средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня.



306,6 млрд тенге для выплаты компенсаций казахстанцам по тенговым депозитам поступили в банки. Их получат 2,6 млн вкладчиков, которые хранили средства на своих депозитах до 24 февраля 2022 года.

Деньги должны быть выплачены до 20 марта включительно.

КНБ и ФСБ провели спецоперацию в трех городах Казахстана

С начала 2023 года Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в Байконыре и Кызылординской области.

Как рассказали в КНБ, была взята в разработку ОПГ, отличавшаяся особой жестокостью – задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство). Сотрудники КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в Алматы, Кызылорде и Байконыре провели единовременную спецоперацию по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности.

В Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City

Постановлением Правительства РК на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City. Ее площадь составляет 30 тыс. га, а расположена она к северу от Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев).

Интегрированный город будет состоять из четырех тематических районов:

▪️ Gate City — деловой и финансовый центр,

▪️ Golden District — образовательный и медицинский хаб,

▪️ Growing District — инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны,

▪️ Green District — туристический кластер.

Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 млн человек.

Известны результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов-2023



В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона с участием лучших восьми футбольных клубов Европы на данный момент.

По его итогам составы пар распределились следующим образом:

"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия). "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия). "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия). "Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия).



Первые поединки состоятся 13 апреля, а ответные - спустя неделю, 20 апреля. Полуфиналы ЛЧ запланированы на 11 и 18 мая 2023 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.