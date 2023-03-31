Обзор: что случилось интересного и важного за этот день

В Астане вынесли приговор Кайрату Боранбаеву, какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года, Елена Рыбакина впервые вышла в финал Майами Опен-2023, сообщает Zakon.kz

В Сарыаркинском суде №2 Астаны 31 марта 2023 года вынесен приговор учредителям ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову, а также бывшему зампредседателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыру Жанузаку. Суд приговорил их к 8 годам лишения свободы. У Боранбаева конфискуют имущество и лишат государственных наград. Судья Назгуль Бапакова признала их виновными по делу о хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа нацкомпании QazaqGaz. Кайрат Боранбаев признан виновным по:ст. 28 ч. 5 ("Пособничество в совершении преступления") УК РК,ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере") УК РК, ст. 218 ч. 3 п. 3 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах") УК РК.

Кроме того, государству перейдет имущество Кайрата Боранбаева : помещение и земельный участок в Алматы по проспекту Аль-Фараби, денежные средства на счету в банке в сумме 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, а также денежные средства на двух счетах в Народном банке в сумме 2 млрд 847 млн 877 тысяч тенге.

Елена Рыбакина впервые вышла в финал Майами Опен-2023

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает воздвижение по карьерной лестнице. 31 марта она пробилась в финал женского "Мастерса" на кортах американского Майами, обыграв третью ракетку планеты Джессику Пегулу. Полуфинальный поединок сложился непросто для обеих теннисисток. Елена и Джессика на первый сет потратили один час и 10 минут. Несколько раз матч приостанавливался из-за дождя. По сценарию игры Пегула начала с брейком и повела в первой партии – 2:0. Однако казахстанка сумела догнать соперницу, довести первый сет до тай-брейка, где и дожала американку – 7:6 (7:3). После этого матч снова был приостановлен из-за погоды. Немного отдохнув, Джессика снова повторила успех первой партии, но в этот раз она повела уже со счетом 3:0. Рыбакина быстро собралась и восстановила равновесие, а вскоре уже сама повела в счете, а потом довела данную партию до победы – 6:4. Таким образом Елена Рыбакина одержала 13 викторию подряд в нынешнем сезоне, что также является ее рекордом в карьере. В финале казахстанка сразится с победителем матча Петра Квитова (Чехия) и Сорана Кирстя (Румыния).

Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года



Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с апреля 2023 года.



С началом апреля казахстанцев ждут важные изменения в законодательстве. Они касаются государственной службы: внедрен институт увольнения политических госслужащих в связи с утратой доверия; судебной системы: внесены поправки, направленные на укрепление независимости судей; игорной деятельности: вводится учет ставок казахстанцев в букмекерских конторах и тотализаторах; также обновлены правила организации работы торговых рынков и многое другого



В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца



Минтруда подготовило проект постановления правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года". В документе говорится, что с 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца на 14,5 процента от размера получаемых социальных выплат", – говорится в документе. Речь идет о выплатах, назначенных до 1 июля 2023 года. Проект принят в целях обеспечения социальной поддержки уязвимых слоев населения путем индексации социальных выплат. Пособие по утрате кормильца привязано к прожиточному минимуму (ПМ). В госбюджете на 2023 год он определен в размере 40 567 тенге.

Почему Казахстан может отказаться от экспорта газа

Большой резонанс в обществе вызвало заявление заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Армана Касенова о том, что Казахстан может прекратить экспортировать газ уже следующей зимой. 23 февраля он заявил, что дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, но только за счет отсутствия экспорта. С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий осенне-зимний период.

К слову, львиную долю газа в стране потребляют промышленные предприятия – на них приходится 40% потребления. Далее следует топливно-энергетический комплекс – 33%. Население потребляет 23% газа и коммунально-бытовые предприятия – 4%. Согласно официальной информации Минэкологии и природных ресурсов, в стране утверждены извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 трлн м3.

От казахстанцев поступило 34 тысячи заявлений о банкротстве

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в СЦК заявил, что 34 тысячи заявлений о банкротстве поступило от казахстанцев. С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство. "Закон вступил в силу 3 марта. С этого времени был начат прием заявок от физлиц. С 3 марта по вчерашний день поступило около 34 тыс. заявлений по процедуре внесудебного банкротства. Больше всего – в Туркестанской области – 5 400 заявлений. Далее следует Алматинская область – около 4 000 заявлений. На третьем месте – Алматы – здесь поступило 2 900 заявлений. В основном заявления, по его словам, поступают через портал электронного правительства" eGov.kz и еще 6% заявлений – через мобильное приложение e-SalyqAzamat.

Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска



В Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. Ролик с их участием активно распространялся в социальных сетях. Департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по ст.180 ч.2 УК (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск.

По делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы.