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Доллар начал расти на торгах 6 апреля

валюта, деньги, курс Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,31 тенге, поднявшись на 0,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,15 тенге (-0,18) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 489,32 тенге, рубля – 5,63 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-449 тенге, евро – по 486-492 тенге, российские рубли – по 5,5-5,8 тенге.

6 апреля цены на нефть пошли вниз. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54% — до 84,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 80,07 доллара.

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Ирина Лукичева
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