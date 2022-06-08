Министр обороны Жаксылыков о суицидах солдат: В этом виновата не только армия

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса высказался о смертях солдат-срочников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Я, как министр обороны, в первую очередь хотел бы выразить слова соболезнования всем родителям, потерявшим своих сыновей. Министр обороны РК Руслан Жаксылыков

Министр подчеркнул, что оборонное ведомство занимается решением данной проблемы.

В первую очередь нам надо понять причины, почему молодые люди заканчивают жизнь самоубийством. В этом ведь виновата не только армия. Понятно, что он пришел в армию, и ответственность за жизнь военнослужащих возлагается на командира, но человек пришел уже созревшим, пришел из гражданского общества, пришел к нам со своими проблемами. Задача армии – нивелировать проблемы, с которыми уже созревший человек пришел к ним, и адаптировать его для прохождения воинской службы. Руслан Жаксылыков

Глава Минобороны добавил, что для изучения проблем в армии приглашают ведущих психологов, социологов, блогеров и журналистов, которые дадут рекомендации командирам.

Конечно, есть вина командного состава, мы этого не отрицаем, бояться этого не надо. Это проблема. Тот, кто работает с людьми, ни от чего не застрахован в этой жизни, и вы это прекрасно понимаете… Давайте разберемся в причинах, потому что это комплекс проблем. Еще раз хочу сказать, что к нам приходят молодые люди с уже устоявшимся мировоззрением. Руслан Жаксылыков

Отметим, что в Казахстане участились случаи смертей в армии.

22 апреля в Жамбылской области солдат-срочник скончался в военном госпитале, не приходя в сознание. Он был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. По данным Минобороны, Алибеку Калбаю стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. 4 мая в Главной военной прокуратуре Казахстана сообщили, что в гибели Калбая подозревается его сослуживец.

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4 июня солдат срочной службы Едил Тешебаев повесился в воинской части Пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе Мангистауской области. Он должен был демобилизоваться в августе 2022 года. В Комитете национальной безопасности позднее назвали причину суицида солдата.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих и поручил создать специальную комиссию.