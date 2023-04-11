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Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Абдыгаппарову

Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Абдыгаппарову Фото: Instagram/almas_abdygapparov
Приговор бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову 11 апреля 2023 года оставили без изменений, сообщает Zakon.kz.

Дело Алмаса Абдыгаппарова по протесту генпрокурора РК Берика Асылова рассмотрено сегодня.

"Верховный суд Казахстана оставил вынесенные судебные акты по делу Абдыгаппарова без изменений", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда РК.

Ранее адвокат бизнесмена Сауле Кобжанова рассказала, что Генеральная прокуратура внесла кассационный протест в Верховный суд по делу Алмаса Абдыгаппарова.

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5 июля 2022 года бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова признали виновным в хищении 1 млн долларов и приговорили к семи годам лишения свободы. Об аресте бизнесмена стало известно в июле 2021 года. Уголовное дело завели по заявлению директора ТОО "AV Construction", оно было связано с продажей элитной виллы.

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24 августа апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила без изменений приговор Алмасу Абдыгаппарову.

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