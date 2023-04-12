Люди перекрыли проезжую часть в Жанаозене

В Жанаозене утром 12 апреля 2023 года группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта горожан. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции Жанаозена для проведения профилактической беседы.

"Подобное деяние квалифицируется по ст. 614 КоАП РК "Создание препятствия для движения транспортных средств", которая влечет ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП". Пресс-служба ДП Мангистауской области

С 10 апреля 2023 года в Астане перед зданием Министерства энергетики РК и АО "КазМунайГаз" рабочие, прибывшие из Жанаозена, проводили несанкционированный митинг. Собравшиеся – бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "ОзенМунайГаз", дочерней компании КМГ.

В "КазМунайГазе" рассказали, что 1 апреля им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера. Вместе с тем они заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".

11 апреля стало известно, что в полицию Астаны был доставлен ряд организаторов и активных участников акции в связи с нарушением митингующими Закона "О мирных собраниях". После этого в Жанаозене жители собрались на площади и потребовали отпустить задержанных в столице. К жанаозенцам обратился аким города, который призвал всех к спокойствию.

Утром 12 апреля в КМГ заверили, что жанаозенские работники освобождены и уехали домой. Также в нацкомпании уточнили, что между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле.