КМГ: Требования экс-работников "БерАли" идут вразрез с интересами жителей Жанаозена

14 апреля 2023 года в АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заявили, что переговорный процесс с экс-работниками "БерАли Мангистау Company" продолжается, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании отметили, что с 11 апреля в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители Минэнерго, Минтруда, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли", состоящая из 10 человек. На сегодняшний день были проведены три заседания рабочей комиссии.

В КМГ напомнили, что главным требованием экс-сотрудников "БерАли" является трудоустройство в штат АО "Озенмунайгаз".

"До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тыс. человек, которые, согласно принятым алгоритмам, работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города". Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

По вопросу обеспечения долгосрочного закупа представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме "3+2".

"Таким образом, договоры будут заключаться на три года с правом продления на дополнительные два года". Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

По отдельным позициям требования бывших работников "БерАли" изменились: в частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании "Бургылау" и "Мунайфилдсервис" с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников "БерАли".

"Однако после проведенных предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности ввиду неполной загрузки собственных бригад". Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Также в КМГ отметили, что по созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями госорганов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.

Кроме того, представителями "КазМунайГаза" была подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников "БерАли" с сохранением зарплаты и соцпакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса.

"В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжается, и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства". Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Из Жанаозена в Астану 10 апреля приехали бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "ОзенМунайГаз", дочерней компании КМГ. Они проводили несанкционированный митинг перед зданием Минэнерго и АО "КазМунайГаз". Позднее представители КМГ провели переговоры с ними.

11 апреля стало известно, что в полицию Астаны доставили организаторов и активных участников акции в связи с нарушением митингующими Закона РК "О мирных собраниях". После этого в Жанаозене жители собрались на площади и потребовали отпустить задержанных в столице. К жанаозенцам обратился аким города, который призвал всех к спокойствию.

Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, после чего были задержаны 24 человека. Но после профилактической беседы их отпустили домой. В этот же день в КМГ заверили, что жанаозенские работники освобождены и уехали домой.