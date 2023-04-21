В Минпросвещения внесли коррективы в должностные обязанности руководителей детсадов и школ

Министр просвещения РК приказом от 14 апреля 2023 года внес изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточнены должностные обязанности руководителей дошкольного воспитания и обучения.

Так, говорится, что в его должные обязанности входит:

руководит деятельностью организации дошкольного воспитания и обучения;

руководит работой педагогического совета;

совместно с педагогическим советом в установленном порядке организует разработку и утверждение рабочих учебных планов, дополнительных дошкольных образовательных программ, учебно-методических комплексов, контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка;

обеспечивает реализацию типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения в соответствии с Типовыми учебными программами дошкольного воспитания и обучения;

создает условия безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников организации во время воспитательно-образовательного процесса;

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей в вопросах воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями;

создает условия для организации воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями;

определяет структуру управления организацией, решает финансовые, хозяйственные, научные, методические и иные вопросы;

формирует контингент воспитанников, обеспечивает их социальную защиту;

содействует деятельности методических объединений;

обеспечивает условия для организации питания и медицинского обслуживания детей, укрепления и охраны здоровья воспитанников;

распоряжается имуществом и средствами организации дошкольного воспитания и обучения в установленном законодательством порядке, представляет ежегодный отчет о поступлениях и расходовании финансовых средств;

обеспечивает учет, сохранность и укрепление учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, по безопасности и охране труда;

осуществляет связь с общественностью, организациями, взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими);

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, разрабатывает должностные инструкции работников;

создает условия для повышения квалификации педагогов и других работников;

обеспечивает подготовку и представление отчетности о деятельности организации.

Также уточняются обязанности руководителя начального, основного среднего и общего среднего организации образования, который:

руководит деятельностью организации образования в соответствии с ее уставом и в соответствии с настоящими Квалификационными характеристиками;

организует реализацию государственного общеобязательного стандарта совместно с педагогическим и методическим советом;

руководит педагогическим советом;

утверждает программу развития школы, план учебно-воспитательной работы, рабочие учебные планы и программы, план внутришкольного контроля, план воспитательной работы, план работы и состав психологической службы;

формирует и совершенствует научно - методическую и материально-техническую базу организации образования;

организует и совершенствует методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;

обеспечивает развитие современных информационных технологий;

организовывает и контролирует процесс проведения дистанционного обучения, утверждает откорректированную учебную программу дистанционного обучения для всех классов и расписание занятий;

содействует деятельности педагогических организаций, методических объединений, детских организаций;

формирует контингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности, обеспечивает социальную защиту обучающихся и воспитанников;

защищает законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и иные) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает меры по созданию им условий для поддержания родственных связей;

обеспечивает условия содержания и проживания воспитанников и обучающихся с учетом норм, установленных законодательством РК;

создает условия безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников организации образования во время учебно-воспитательного процесса;

обеспечивает деятельность психологической службы и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребностями;

организует работу и контроль по обеспечению питанием, (медицинским обслуживанием в рамках обязательств школы) учащихся в целях охраны и укрепления их здоровья;

распоряжается имуществом и средствами организации образования в установленном законодательством порядке, представляет ежегодный отчет о поступлениях и расходовании финансовых средств;

представляет ежегодный отчет о деятельности организации, в том числе о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, перед попечительским советом и родительской общественностью;

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы в соответствии с нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, безопасности и охраны труда;

осуществляет подбор и расстановку педагогов и вспомогательного персонала, утверждает, штатное расписание и должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессиональной компетентности;

владеет компьютерной грамотностью, информационно-коммуникационными технологиями;

организует процедуру аттестации и присвоения (подтверждения) квалификационной категории педагогов;

представляет работников и педагогов организации образования, имеющих высокие показатели и достижения, к поощрениям;

руководит Советом по педагогической этике, налагает взыскания в пределах своей компетенции с учетом рекомендации Совета по педагогической этике;

налагает взыскания в пределах своей компетенции на других работников школы;

осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами их заменяющими), попечительским советом;

представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление отчетности;

работает над собственным профессиональным развитием, в том числе в области менеджмента;

прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников;

отвечает за качество предоставления образовательных услуг.

В должностных обязанностях заместителя руководителя средней школы уточняется, что он помимо всего прочего, также координирует деятельность психологической службы и процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребностями.

Также подкорректированы должностные обязанности школьных педагога-психолога и психолога.

Так, они:

осуществляют деятельность, направленную на обеспечение и нормализацию психологического благополучия обучающихся и воспитанников, развитие у них способности к социально-психологической адаптации в трудных жизненных ситуациях, в том числе связанных с девиантным поведением;

оказывают помощь обучающимся и воспитанникам в профильном и профессиональном самоопределении;

формируют психолого-педагогическую культуру педагогов, родителей и иных законных представителей в условиях образовательной среды и способствует формированию толерантности между участниками образовательного процесса;

содействуют реализации принципа инклюзивности и обеспечивает толерантную культуру поведения всех участников образовательного процесса;

проводят работу по профилактике аутодеструктивного и девиантного поведения у обучающихся и воспитанников;

прививают антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников;

проводят психолого-педагогическую диагностику состояния обучающихся и воспитанников, составляет психолого-педагогическое заключение и рекомендации для оказания психологической помощи;

участвуют в оценке особых образовательных потребностей обучающихся и разрабатывает развивающие программы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;

оказывают психолого-педагогическое сопровождение детям с различными психологическими проблемами, в том числе детям с особыми образовательными потребностями в форме консультаций, индивидуальных, подгрупповых и групповых развивающих занятий;

осуществляют психологическую поддержку одаренных обучающихся;

оказывают консультативную помощь и психологическую поддержку обучающимся, воспитанникам, педагогам, родителям или иным законным представителям в решении психологических проблем, связанных с трудностями в образовательной деятельности;

проводят организационно-методическую и научно-методическую работу с целью разработки рекомендаций педагогическому коллективу, а также родителям или иным законным представителям по проблемам личностного и социального развития обучающихся и воспитанников;

ведут документацию по установленной форме, принимает участие в работе педагогических, методических советов, в работе по проведению родительских собраний, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных в плане работы организации образования;

непрерывно повышают профессиональные компетенции по направлению педагогики, психологии психотерапии, применяет методы и технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников;

взаимодействует со специалистами соответствующего профиля внутри и вне организации образования по преодолению трудностей в учебно-познавательной деятельности и социализации обучающегося и воспитанника и др.

Также уточняются должностные обязанности руководителя организации образования для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психолога и педагога-психолога технического и профессионального, послесреднего образования.

Приказ вводится в действие с 1 мая 2023 года.