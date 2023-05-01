На Гаити местные жители устроили кровавую бойню с бандами

Члены терроризированных общин Порт-о-Пренса, вооруженные камнями и мачете, проводят волну линчевания в Гаити, сообщает Zakon.kz.

Вооруженные гражданские лица тащат тела по улицам. Тлеющие трупы. Молодые люди с мачете преследуют подозреваемых гангстеров, которых они планировали убить, пишет The Guardian.

Кошмарные события, разворачивающиеся в прибрежной столице Гаити Порт-о-Пренс, начались еще на прошлой неделе, когда, как сообщается, члены одной из его печально известных банд попытались захватить контроль над городским районом Туржо.

В конце недели события обрели более стремительный оборот, в местных и иностранных СМИ пишут, что конфликт банд и местного населения перерос в войну.

"Я видел достаточно мертвых людей на протяжении многих лет жизни. С понедельника, если тебя убьют, тебя сожгут. Убей, сожги, убей, сожги… Я бы не хотел, чтобы кто-то еще был свидетелем этого. Это останется с тобой… Это ад, понимаешь?" — сказал гаитянский правозащитник в беседе с иностранными СМИ.

В ближайшие часы гражданские лица, размахивая ножами, камнями и пистолетами, восстали против хорошо вооруженных преступников, которые контролируют более 80% столицы Гаити и деятельность которых привела к тому, что ООН сравнила ситуацию там с войной.

В районе Канапе-Верт 13 подозреваемых в бандитизме были избиты, забиты камнями до смерти и сожжены после того, как полиция остановила их микроавтобус. Сообщается, что в Тюржо были подожжены еще шесть человек.

Жители Канапе-Верт сформировали бригады самообороны и вышли на забаррикадированные улицы с камнями и ножами.

Когда группы возникли в других общинах, поступило сообщение о еще одном линчевании: на этот раз восемь подозреваемых преступников в общине Дебюсси.

(ред.) Почти вся информация в прессе опирается на данные правозащитников и местного населения. Что в это время делает полиция и национальная армия, как все это закончится, и перерастет ли линчевание в гражданскую войну, остается неясным.

Еще одна серия вооруженных стычек с похожим сценарием и неконтролируемым исходом разворачивается в Судане. Там регулярная армия воюет с военными формированиями. Все страны эвакуируют своих граждан на фоне конфликта в африканской стране. Казахстанских граждан эвакуируют всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии. Турецкий эвакуационный самолет был обстрелян при попытке приземлиться.