Подозреваемый в убийстве матери и сына в Актобе покончил с собой в СИЗО

В конце марта казахстанцев шокировала новость об убийстве матери и сына в Актобе. Кроме того, с ножевыми ранениями была госпитализирована дочь погибшей. Сегодня, 1 мая, стало известно, что подозреваемый в убийстве мужчина покончил с собой в следственном изоляторе, сообщает Zakon.kz.

Информацию корреспонденту редакции подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК:

"Следственно-арестованный был обнаружен ночью сотрудниками учреждения. Дежурной сменой незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть подследственного".

Как уточнили в ведомстве, это произошло 29 апреля.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в ЕРДР, начато досудебное расследование по ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК". Пресс-служба КУИС

Также в комитете рассказали, что в настоящий момент сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы Актюбинской области "назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".

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29 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Актобе были обнаружены убитыми 35-летняя женщина и ее 16-летний сын, а с ножевыми ранениями была госпитализирована 13-летняя дочь погибшей. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 ("Убийство") УК РК.

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