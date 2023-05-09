Токаев обстоятельно поговорил с Путиным

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.



"Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран". Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай

Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.



После Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, где где похоронен его дядя.

Также глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу советскому солдату.

9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени в Москве прошел парад Победы. Президент Казахстана побывал и на нем.

Затем Токаев вылетел из России в Казахстан.