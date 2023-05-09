Казахстанские теннисисты досрочно вышли в четвертьфинал квалификации ЧМ-2023

На грунтовых площадках Шымкента продолжаются игры группового этапа квалификации Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup-2023. После победы над Новой Зеландией – 3:0, во втором туре казахстанские юниоры обыграли команду Китайского Тайбэя, сообщает Zakon.kz.

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Эти две победы позволяют подопечным Сергея Квака гарантировать место в четвертьфинале отборочного турнира, независимо от исхода последней игры в подгруппе. Во втором поединке с Тайбеем сначала Зангар Нурланулы уверенно победил Ванг Чуна – 6:2, 6:2. Затем, Амир Омарханов упрочил преимущество сборной Казахстана, обыграв Жу Фенга – 6:4, 6:0. В третьем матче пара Амир Омарханов и Дамир Жалгасбай принесла нашей дружине третье очко, победив своих соперников – 6:3, 6:4.





Фото: ktf.kz

10 мая хозяевам турнира предстоит сыграть против сборной Узбекистана. В этом противостоянии решится, кто с первого места выйдет из группы D. Жеребьевка стадии 1/4-й финала пройдет вечером 10 мая. Путевки на финальную часть чемпионата мира завоюют только четыре команды, и для этого необходимо обязательно победить в четвертьфинале.