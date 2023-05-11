Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

За разжигателями костров в лесах Алматы будут следить с дронов

За разжигателями костров в лесах Алматы будут следить с дронов Фото: pixabay
Заместитель начальника Департамента по ЧС Алматы Самат Асаинов рассказал, как будут следить за разжигателями костров в лесных зонах после крупного пожара на Медеу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что пожароопасный период в Алматы уже начался, поэтому в ДЧС составили графики патрулирования лесных зон. Особое внимание уделили выходным и праздничным дням. 

"Кроме того, мы раздаем информационные листы. Также у нас есть дроны, по которым мы оповещаем население", – сказал Самат Асаинов на брифинге в РСК.

Замглавы ДЧС Алматы напомнил, что в неустановленных местах запрещается разводить костры, за это злостные нарушители будут получать штрафы до 100 МРП (345 тыс. тенге).

"Со 2 мая мы начали проводить рейды и уже сотрудниками государственного национального природного парка были установлены факты разжигания костров в неустановленных местах. Один человек был привлечен к штрафу в размере 100 МРП". Самат Асаинов

7 мая в 22:53 в Иле-Алатауском нацпарке начался пожар. При исполнении служебного долга погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков, еще один спасатель пострадал, получив травму руки.

Пожар локализовали в 8 мая в 17:53. Предварительная причина – поджог. 

Пока спасатели занимаются распилом горящих остатков деревьев и корней. О полной ликвидации пожара должны сообщить в ближайшее время.

Читайте также

Заморозки, чрезвычайная пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 12 мая

В Петропавловске введен режим ЧС техногенного характера

Казахстанцев пугают червями в перезрелых бананах

Тамила Языкова
Алматы Медеу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления