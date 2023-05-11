За разжигателями костров в лесах Алматы будут следить с дронов

Заместитель начальника Департамента по ЧС Алматы Самат Асаинов рассказал, как будут следить за разжигателями костров в лесных зонах после крупного пожара на Медеу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что пожароопасный период в Алматы уже начался, поэтому в ДЧС составили графики патрулирования лесных зон. Особое внимание уделили выходным и праздничным дням.

"Кроме того, мы раздаем информационные листы. Также у нас есть дроны, по которым мы оповещаем население", – сказал Самат Асаинов на брифинге в РСК.

Замглавы ДЧС Алматы напомнил, что в неустановленных местах запрещается разводить костры, за это злостные нарушители будут получать штрафы до 100 МРП (345 тыс. тенге).

"Со 2 мая мы начали проводить рейды и уже сотрудниками государственного национального природного парка были установлены факты разжигания костров в неустановленных местах. Один человек был привлечен к штрафу в размере 100 МРП". Самат Асаинов

7 мая в 22:53 в Иле-Алатауском нацпарке начался пожар. При исполнении служебного долга погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков, еще один спасатель пострадал, получив травму руки.

Пожар локализовали в 8 мая в 17:53. Предварительная причина – поджог.

Пока спасатели занимаются распилом горящих остатков деревьев и корней. О полной ликвидации пожара должны сообщить в ближайшее время.

