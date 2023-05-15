Инструменты Нацбанка для стабилизации инфляции имеют краткосрочный эффект – эксперты

Согласно последней оценке МВФ, в Казахстане и ряде стран ЦА и Кавказа отсутствует координация между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, а бюджетное доминирование плохо влияют на борьбу с инфляцией. Что думают об этом эксперты, выяснял Zakon.kz.

В какой плоскости лежит стабилизация инфляции?

На прошедшем в конце минувшей недели в Астане мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) был представлен доклад – "Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия". В документе МВФ отмечалось, что перспективы в странах Кавказа и Центральной Азии серьезно зависят от внешних факторов, таких как влияние более жесткой денежно-кредитной политики и экономического роста в странах – основных партнерах по торговле, а также динамики частных переводов и притока мигрантов из РФ.

Заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии (МВФ) Субир Лалл, делясь прогнозами о перспективах для экономик стран Кавказа и Центральной Азии, отметил что перед странами региона стоят одни и те же вызовы и проблемы, и главная из них заключается в стабилизации экономического роста и инфляции.

В докладе МВФ сказано, что в третьем квартале 2022 года мировой экономический рост характеризовался стойкостью, но к концу года его темпы снизились. В начале 2023 года отмечались некоторые признаки стабилизации, но вспышка потрясений на финансовых рынках, спровоцированная стрессовой ситуацией в банковском секторе США и Европы в середине марта, снизила мировые экономические перспективы.

В результате многие Центробанки мира приняли решение по ужесточению мер денежно-кредитной политики, в ответ на высокие темпы инфляции и давление на обменный курс. Но есть и другие страны, в том числе и Казахстан, где Нацбанк продолжает удерживать инфляцию на прежнем уровне.

С точки зрения экономиста, доктора делового администрирования, доцента Ерлана Ибрагима в настоящее время ставка рефинансирования в Казахстане, установленная Нацбанком в 16,75%, и так очень высока, и вряд ли способствует стабильным темпам экономического роста.

"В нашем случае сложно сказать, каким бы мог быть естественный уровень, но точно не 16,75%. Инструменты стабилизации инфляции, которые есть у Нацбанка, один из которых – это ставка рефинансирования, имеют краткий, в лучшем случае, среднесрочный эффект". Ерлан Ибрагим

По его словам, на самом деле, факторы стабилизации инфляции – это развитие промышленности, индустрии, других отраслей и, в целом, эффективная экономика. То есть та область, которой должно заниматься правительство.

Природа этого явления не в зоне монетарной политики

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также считает, что сдерживать инфляцию только монетарными мерами невозможно. Более того, чрезмерное их использование способно спровоцировать перекосы в экономике.

"В первую очередь, подорожает кредитование, а значит, пострадает реальный сектор экономики. К примеру, когда в прошлом году инфляция достигла 21%, Нацбанк не стал гнаться за ней и повышать ставку, кажется, больше 16,5%. И это было правильным решением. Сейчас, я думаю, мы нашли баланс – повышать уже не надо, но и понижать тоже еще нельзя". Арман Бейсембаев

Повышение ставок ведет только к росту инфляции

Более критичной точки зрения придерживается экономист Арман Абдурахманов. По мнению эксперта, уровень рентабельности производства в 2022 году составил минимум за последние 10 лет – 5,5%.

"Этот уровень рентабельности и должен быть естественным верхним пределом ставок кредитования. Рост населения составил около 3%. Соответственно, инфляция у нас должна быть в пределах 3-5%. Текущая базовая ставка составляет 16,75%, что естественно создает ситуацию невозможности кредитования реального сектора экономики страны. Растет ставка – растет инфляция, в этом мы убедились на практике", – отметил Арман Абдурахманов.

Пока не будет координации – не будет и баланса

На форуме в столице представитель МВФ высказал мнение, что наблюдающееся в Казахстане бюджетное доминирование и отсутствие координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в целом приводят к принятию непоследовательных наборов мер, которые могут препятствовать усилиям центральных банков по контролю над инфляцией.

Марат Абдурахманов считает, что бюджетное доминирование — это термин, который означает отсутствие частного предпринимательства, не связанного с государством, когда все проблемы общества решаются только через бюджет. По словам экономиста, оно характерно для государств с авторитарной системой управления.

"В стране отсутствуют обоснованные налоги, и на фоне монетарного стимулирования инфляции происходит неконтролируемый рост цен. При этом, у госорганов отсутствует формальная ответственность за результаты такой политики. Поскольку нет официальных параметров оценки эффективности бюджетных расходов, мы постоянно слышим новости об очередных миллиардных взятках, хищениях и неэффективном использовании госсредств. Это возможно только при отсутствии прав граждан на контроль и мониторинг расходов бюджета". Марат Абдурахманов

Арман Бейсембаев тоже согласен с выводами МВФ. По его словам, Нацбанк не может сформировать бюджетную политику, потому что она несбалансированная, по причине частой корректировки бюджета со стороны правительства.

"Несогласованность между Нацбанком и правительством действует проинфляционно. Об этом и сам Нацбанк не раз говорил. Возможно, в этом плане будут кое-какие подвижки, когда начнут действовать новые правила использования средств Нацфонда, которые ограничат ее расходование. А это трудно сделать, потому что за несколько лет Казахстан привык тратить больше, чем зарабатывает", – считает Арман Бейсембаев.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что достижение баланса между различными целями экономической политики остается все еще сложной задачей, требующей ускорить структурные реформы в экономике, чтобы поддержать потенциальный рост, повысить устойчивость и инклюзивность, а также укрепить системы социальной защиты.