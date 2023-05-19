В двух районах Жамбылской области выявили два очага бешенства

Глава ветеринарного управления Жамбылской области Нуржас Курмантаев рассказал, что в регионе выявили два очага бешенства, сообщает Zakon.kz.

По информации "АПК Новости", эпизоотическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле.

"За первые 4 месяца текущего года на особо опасные заболевания проверяли весь скот. С января по май у животных брали анализ крови. По результатам исследований было выявлено 310 больных животных: 100 голов крупного и 210 голов мелкого рогатого скота. Всех больных сельхозживотных отправили на санитарный убой, в дальнейшем туши будут переработаны". Нуржас Курмантаев

Также в регионе выявили два очага бешенства, один из них – в Шуском районе, другой – в Т. Рыскуловском. Специалисты начали срочно проводить работу по ликвидации опасного заболевания. На данное время источник опасности устранен.

В 33 селах, которые входят в зону природного очага конго-крымской геморрагической лихорадки, планируется провести манипуляции по обеззараживанию дворов, сараев сельчан, а также порядка полумиллиона голов скота. На данное время препараты для дезинфекции уже приобретены.

Ранее в приграничном с Казахстаном регионе России был введен карантин по бешенству.