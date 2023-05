Что ждет финансовый рынок на этой неделе: отчеты компаний и выступление главы минфина США

На текущей неделе о финансовых результатах отчитаются розничные компании, в центре рынков внимания будет выступление главы министерства финансов США Джанет Йеллен, сообщает Zakon.kz

Сезон финотчетов близится к завершению. В течение ближайших пяти дней о доходах отчитаются крупные розничные компании, а также Zoom Video Communications и Nvidia. О других событиях читайте в еженедельном экономическом календаре.

Понедельник, 22 мая

В начале недели финансовые отчеты представят Heico Corp. (HEI), Ryanair Holdings (RYAAY), Zoom Video Communications (ZM) и Nordson Corporation (NDSN).

В течение дня пройдут выступления Фрэнка Элдерсона, члена правления и вице-председателя Наблюдательного совета Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), а также вице-президента ЕЦБ Луиса Де Гуиндоса. Их выступления могут содержать информацию о будущем курсе денежно-кредитной политики. Также, в США состоятся выступления представителей FOMC

Заявление по базовой кредитной ставке сделает Народный банк Китая.

Вторник, 23 мая

О доходах сообщат компании: Lowe's (LOW), Intuit Inc. (INTU), Palo Alto Networks (PANW), AutoZone Inc. (AZO), Agilent Technologies (A), Dick's Sporting Goods (DKS), BJ Wholesale Club (BJ), Williams-Sonoma Inc. (WSM), Toll Brothers Inc. (TOL) и Urban Outfitters Inc. (URBN).

В США и ЕС будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны за май. Индекс PMI измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе.

Также, в течение для с речью о процентных ставках выступит член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Джонатан Хаскел. В Германии состоится выступление президента Немецкого федерального банка Йоахима Нагеля по денежно-кредитной политике.

Среда, 24 мая

В середине недели финансовые отчеты выпустят Nvidia (NVDA), Analog Devices Inc. (ADI), Bank of Montreal (BMO), Bank of Nova Scotia (BNS), Snowflake Inc. (SNOW), Splunk Inc. (SPLK), U-Haul Holding Company (UHAL) и UiPath Inc. (PATH).

Также будет опубликовал протокол заседания FOMC по итогам заседания о последнем повышении процентной ставки.

В Новой Зеландии будет принято решение по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция и официальное заявление Резервного банка Новой Зеландии.

Кроме этого, ожиданием заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. Такие заседания проводятся раз в месяц. После заседаний публикуется отчет о принятых решениях. В этот день с докладом по денежно-кредитной политике также выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Наиболее важным событием для финансовых рынков станет выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которое может содержать новую информацию о возможном дефолте по госдолгу США.

Четверг, 25 мая

В течение дня о доходах отчитаются: Costco Wholesale Corporation (COST), Royal Bank of Canada (RY), Medtronic (MDT), Toronto Dominion Bank (TD), NetEase Inc. (NTES), Vmware Inc. (VMW), Workday Inc. (WDAY), Autodesk Inc. (ADSK), Marvell Technology (MRVL), Dollar Tree (DLTR), Ulta Beauty (ULTA), Best Buy (BBY), Burlington Stores Inc. (BURL), Ralph Lauren Corp. (RL) и The Gap Inc. (GPS).

В США выйдут статданные о реальных потребительских расходаъ за первый квартал 2023 года, незавершенных продажах жилья за апрель. Данные по ВВП за первый квартал будут опубликованы в Германии.

Пятница, 26 мая

В конце недели финансовые отчеты представят PDD Holdings Inc. (PDD) и Booz Allen Hamilton Corp. (BAH).

Данные по личным доходам и расходам за апрель выйдут в США. Также будет опубликована информация по торговому балансу товаров США, заказам на товары длительного пользования и оптовым запасам за апрель.

Также будет опубликован индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета.