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Ерке Есмахан обратилась к мужу

Ерке Есмахан обратилась к мужу Фото: Instagram/erke_esmahan
29 мая 2023 года популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала несколько Stories на своей странице в Instagram. В них она обратилась к своему мужу Райымбеку Бактыгерееву (сценический псевдоним Raim), сообщает Zakon.kz.

Своим подписчикам артистка рассказала, что муж приехал благополучно ночью.

"Очень сильно хочу побывать в этом городе (Нью-Йорке. – Прим. ред.)... Raim, сделай что-нибудь. Очень хочу туда", – написала Ерке Есмахан в Instagram-Stories, обращаясь к мужу.


Слухи о том, что Есмахан и RaiM встречаются, появились еще в декабре 2022 года. Но Ерке лишь 17 января 2023 года подтвердила, что состоит в отношениях с Raim. А уже 20 января они провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама. Из-за 12-летней разницы в возрасте на певицу обрушилась волна хейта, в связи с чем исполнитель хита "Самая вышка" обратился к казахстанцам, которых попросил остановиться.

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В конце февраля у Ерке Есмахан прошел обряд сырға салу, что в переводе означает надевание сережек невесте. Певица активно делилась фотографиями с обряда и даже показала родителей Raim.

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Есмахан и RaiM официально стали мужем и женой 4 апреля в Турксибском районном отделе РАГСа. Правда, об этом стало известно лишь в мае. Позднее Ерке, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, что она с мужем отказались от пышной свадьбы. По ее словам, они не хотят делать шоу из своего тоя. Артисты посоветовались и сообщили, что хотят жить без лишнего пафоса, скромно и счастливо.

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