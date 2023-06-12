Версию поджога, как причины пожара в Абайской области, рассматривает следствие

В связи с распространением видеоматериалов в соцсетях и мессенджерах, на которых автор демонстрирует места предполагаемых попыток поджогов, 12 июня 2023 года акимат Абайской области дал разъяснение, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале областного акимата, автор видео:

поднимает вопрос о возможной причине пожара, предполагая, что источником огня стал не грозовой разряд, а преднамеренный поджог;

предполагает, что источником возгорания мог стать не естественный грозовой разряд, а целенаправленный поджог.

"Однако стоит учесть, что на участках, запечатленных в видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы. В настоящий момент компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара". Пресс-служба акимата Абайской области

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и соцсетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

"Призываем граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации". Пресс-служба акимата Абайской области

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

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В Казахстане 12 июня объявлено Днем общенационального траура в связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Из-за крупного пожара в Абайской области несколько районов Жетысуской области накрыло дымом. В связи с этим 12 июня ДЧС Жетысуской области обратился к жителям региона, которых предупредили о мерах осторожности.