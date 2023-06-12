Как полицейские помогали эвакуировать сельчан в Абайской области
Видео опубликовали в Instagram-аккаунте ДП Абайской области.
В ведомстве уточнили, что 11 июня в связи с изменением направления ветра огонь вплотную подобрался к селу Талица города Семей.
"Стражи порядка эвакуировали в областной центр 107 жителей из села Талица и прилегающих населенных пунктов – сел Тепкаши и Половинки. Полицейские обходили каждый дом, уговаривая жителей покинуть свое жилище, поскольку их жизнь была в опасности".Пресс-служба ДП Абайской области
Как отмечается, сотрудники областной полиции в дни ЧС несут службу в усиленном режиме.
Материал по теме
О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.
Материал по теме
В Казахстане 12 июня объявлено Днем общенационального траура в связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Из-за крупного пожара в Абайской области несколько районов Жетысуской области накрыло дымом. В связи с этим 12 июня ДЧС Жетысуской области обратился к жителям региона, которых предупредили о мерах осторожности.