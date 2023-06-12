Как полицейские помогали эвакуировать сельчан в Абайской области

Накануне стало известно об эвакуации жителей трех сел в Абайской области из-за крупного лесного пожара. Областной департамент полиции поделился кадрами эвакуации сельчан, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-аккаунте ДП Абайской области.

В ведомстве уточнили, что 11 июня в связи с изменением направления ветра огонь вплотную подобрался к селу Талица города Семей.

"Стражи порядка эвакуировали в областной центр 107 жителей из села Талица и прилегающих населенных пунктов – сел Тепкаши и Половинки. Полицейские обходили каждый дом, уговаривая жителей покинуть свое жилище, поскольку их жизнь была в опасности". Пресс-служба ДП Абайской области

Как отмечается, сотрудники областной полиции в дни ЧС несут службу в усиленном режиме.

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