ЕС представил стратегию ужесточения мер экономической безопасности

Еврокомиссия предложила новую стратегию обеспечения экономической безопасности ЕС, которая должна ограничить торговлю и обмен технологиями с недружественными Западу странами, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в документе на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что Евросоюз в рамках новой стратегии намерен "защитить себя от экономических рисков с использованием мер защиты торговли, контроля иностранных инвестиций и собственного экспорта".





"Стратегия направлена на минимизацию рисков, связанных с определенными экономическими областями в условиях усиления геополитической напряженности и ускорения технологического прогресса при сохранении максимального уровня экономической открытости", - говорится в документе, который, предлагает странам ЕС провести тщательную оценку рисков, связанных с цепочками поставок, включая поставки энергетических ресурсов.

Кроме того, предлагается пересмотреть риски, связанные с критической инфраструктурой, вопросы технологической безопасности, в том числе проблему "утечки технологий". Также в ЕС обеспокоены рисками использования третьими странами экономической зависимости для принуждения к тем или иным решениям.



На пресс-конференции в Брюсселе данный проект представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, замглавы Еврокомиссии Валдис Домабровскис и Маргрете Вестагер.

Для вступления этой стратегии в силу ее теперь должны утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссия подчеркнула, что причиной разработки этой стратегии стала пандемия, СВО РФ, "враждебные экономические действия, кибератаки и вмешательство в выборы, а также рост напряженности на мировой арене, которые выявили риски и уязвимости для европейских обществ, компаний и граждан, не существовавших несколько лет назад".