Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роналду за минуту до финального свистка принес победу Португалии

Футбол Победа Португалии Фото: Instagram/cristiano
Накануне в рамках игр 4-го тура отбора на Евро-2024 сборная Португалии по футболу на выезде переиграла Исландию – 1:0. Единственный гол, который принес успех португальцам, на 89-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

38-летний португальский форвард забил победный гол в игре с Исландией за минуту до окончания матча, получив пас от защитника Гонсалу Инасиу. Тем самым в активе Роналду 123 гола, он забил больше всех в истории национальных сборных. Плюс к этому, Криштиану провел 200-й матч за Португалию, что тоже является рекордом.


Нападающий "Аль-Насра" в поединке с Исландией отметился не только голом, но и желтой карточкой – за симуляцию. Ранее судьи наказывали португальца за аналогичное поведение в матче против Люксембурга 26 марта.

Роналду за четыре тура в нынешнем отборочном цикле уже оформил 5 голов, и он входит в список лучших бомбардиров турнира. Впереди него Ромелу Лукаку (Бельгия) и Расмус Хейлунд (Дания), у которых по 6 мячей.

"В данной победе особый привкус, и завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча. Выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Хозяева ничего нам не позволяли, охотно шли в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх. Нам пришлось бороться и страдать. Хочу подчеркнуть, что боролись до конца, каждый из нас".Криштиану Роналду

Победа над Исландией стала очередным успехом для наставника португальской дружины. Не так давно назначенный главный тренер Роберто Мартинес одержал 4 победы в 4 играх с общим счетом 14:0. А его команда, набрав 12 очков, лидирует в группе J отборочного цикла к Евро-2024.

Следующий матч сборная Португалии проведет на выезде 8 сентября против Словакии.  

Читайте также

Н’Голо Канте официально стал игроком "Аль-Иттихада"

ФК "Астана" и "Тобол" узнали своих соперников по европейским турнирам

В Глазго прервали матч Грузия –Шотландия из-за потопа

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Какой статус у экс-главы МЧС по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления