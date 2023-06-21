Роналду за минуту до финального свистка принес победу Португалии

Накануне в рамках игр 4-го тура отбора на Евро-2024 сборная Португалии по футболу на выезде переиграла Исландию – 1:0. Единственный гол, который принес успех португальцам, на 89-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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38-летний португальский форвард забил победный гол в игре с Исландией за минуту до окончания матча, получив пас от защитника Гонсалу Инасиу. Тем самым в активе Роналду 123 гола, он забил больше всех в истории национальных сборных. Плюс к этому, Криштиану провел 200-й матч за Португалию, что тоже является рекордом.





Нападающий "Аль-Насра" в поединке с Исландией отметился не только голом, но и желтой карточкой – за симуляцию. Ранее судьи наказывали португальца за аналогичное поведение в матче против Люксембурга 26 марта.

Роналду за четыре тура в нынешнем отборочном цикле уже оформил 5 голов, и он входит в список лучших бомбардиров турнира. Впереди него Ромелу Лукаку (Бельгия) и Расмус Хейлунд (Дания), у которых по 6 мячей.

"В данной победе особый привкус, и завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча. Выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Хозяева ничего нам не позволяли, охотно шли в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх. Нам пришлось бороться и страдать. Хочу подчеркнуть, что боролись до конца, каждый из нас". Криштиану Роналду

Победа над Исландией стала очередным успехом для наставника португальской дружины. Не так давно назначенный главный тренер Роберто Мартинес одержал 4 победы в 4 играх с общим счетом 14:0. А его команда, набрав 12 очков, лидирует в группе J отборочного цикла к Евро-2024.

Следующий матч сборная Португалии проведет на выезде 8 сентября против Словакии.