В Узбекистане наконец разрешат вывешивать флаг в домах и на машинах

В Узбекистане депутаты приняли закон, смягчающий требования к использованию флага страны – его предложено разрешить вывешивать в домах и машинах, наносить на одежду, использовать на семейных и других мероприятиях. Закон должен одобрить Сенат, сообщает Zakon.kz.

Законопроект, смягчающий требования к использованию флага страны, публиковался для общественного обсуждения с 1 по 16 июня. За время обсуждения поступило более 1500 отзывов и предложений, сообщает Газета.uz.



Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях госорганов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

Запрещено включение элементов флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций.

Символики негосударственных некоммерческих организаций не могут быть схожи с флагом. Обозначения, представляющие собой изображение флага, также нельзя использовать в коммерческих целях для продвижения товаров, работ или услуг.

Из-за того, что использование флага гражданами и юридическими лицами не прописано детально в законодательстве, перечисленные действия считаются нарушением законодательства и влекут штраф.

В законе предлагается разрешить использование государственного флага на спортивных, культурных и других массовых мероприятиях, семейных праздниках, праздновании памятных дат и в других случаях, обеспечивая необходимое уважение к нему.

Вводится возможность – при должном уважительном отношении – использования флага и обозначения, представляющего собой изображение флага, в общественных местах, на зданиях, в местах жительства и работы, на прилегающих к ним территориях, в салоне транспортных средств, а также нанесения изображения флага на верхнюю одежду в декоративных целях.

В ходе обсуждения отмечалось, что принятие поправок расширит возможности видеть флаг Узбекистана не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни и сделать его символом гордости.



В ноябре прошлого года партия УзЛиДеп выступила с инициативой ослабить ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами, в частности, устанавливать его в своих домах и на рабочих местах. Кроме того, предлагалось пересмотреть меры ответственности, связанные с использованием флага.

В конце мая на съезде УзЛиДеП, на котором партия утвердила Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты на предстоящих выборах, он заявил, что настало время разрешить использование государственного флага в каждом доме.