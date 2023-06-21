Сборная Казахстана по фехтованию завоевала "серебро" на чемпионате Азии

Мужская команда Казахстана по шпаге заняла второе место на чемпионате Азии по фехтованию. Для страны это пока единственная награда на первенстве континента-2023, которое проходит 17-22 июня в китайском Уси, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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В финале азиатского форума казахстанские мастера клинка уступили дружине Японии со счетом 25:45. На пути к решающему бою национальная сборная выиграла у Филиппин (45:37), Узбекистана (45:40) и Южной Кореи (42:36). "Серебро" в командных соревнованиях по шпаге завоевали Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

Фото: Тимур Байтасов

На чемпионате Азии по фехтованию Казахстан представляют 19 спортсменов. Турнир завершится 22 июня.

