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Сборная Казахстана по фехтованию завоевала "серебро" на чемпионате Азии

Шпага Чемпионат Азии Фото: Тимур Байтасов
Мужская команда Казахстана по шпаге заняла второе место на чемпионате Азии по фехтованию. Для страны это пока единственная награда на первенстве континента-2023, которое проходит 17-22 июня в китайском Уси, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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В финале азиатского форума казахстанские мастера клинка уступили дружине Японии со счетом 25:45. На пути к решающему бою национальная сборная выиграла у Филиппин (45:37), Узбекистана (45:40) и Южной Кореи (42:36). "Серебро" в командных соревнованиях по шпаге завоевали Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

Шпага Чемпионат Азии

Фото: Тимур Байтасов

На чемпионате Азии по фехтованию Казахстан представляют 19 спортсменов. Турнир завершится 22 июня. 

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