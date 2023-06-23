Ущерб государству на 47 млн тенге выявили в АО "Озенмунайгаз"
По результатам проверки специальной комиссии КМГ выявлены факты фиктивного трудоустройства отдельных работников аутстаффинга ОМГ.
Предварительная сумма ущерба составляет 47 млн тенге.
Как рассказал 23 июня на брифинге начальник отдела экономической и внутренней безопасности КМГ Адиль Атабаев, семь фактов были переданы правоохранительным органам для принятия мер реагирования.
"Досудебное расследование начато по ст. 361 ч. 4 УК РК в отношении должностных лиц – заместителя генерального директора ОМГ Бауыржана Мамбетсапаева и начальника отдела Адиля Суюбаева. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Мы подтверждаем этот факт. Сейчас это дело находится в компетенции правоохранительных органов".Адиль Атабаев
Бауыржана Мамбетсапаева поместили под стражу на два месяца, а Адиль Суюбаев – под домашним арестом.
10 апреля 2023 года у здания Минэнерго в Астане собрались порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена с требованиями трудоустроить их в штат "Озенмунайгаза". Их задержали полицейские.
11 апреля 2023 года представителей нефтяников, прибывших из Жанаозена в Астану, пригласили для переговоров с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым. На встрече они договорились, что жанаозенцам предоставят другие места работы. Позже задержанные в Астане нефтяники были отправлены поездом в Жанаозен.
27 апреля специальная рабочая группа "КазМунайГаза" выявила десятки нарушений в "Озенмунайгазе" (ОМГ) и подрядных организациях Жанаозена.
2 июня стало известно о задержании в Мангистау замгендиректора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Сообщалось, что он, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых.
13 июня в АО "НК "КазМунайГаз" сообщили, что в результате проведенных переговоров между специальной рабочей группой КМГ и АО "Озенмунайгаз" с экс-сотрудниками ТОО "БерАли Мангистау Компани" достигнута договоренность об их трудоустройстве в ТОО "Молдир Мунай Сервис".