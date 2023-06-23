Ущерб государству на 47 млн тенге выявили в АО "Озенмунайгаз"

В отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) начато досудебное расследование. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По результатам проверки выяснилось, что двое руководящих сотрудников занимались фиктивным трудоустройством, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверки специальной комиссии КМГ выявлены факты фиктивного трудоустройства отдельных работников аутстаффинга ОМГ.

Предварительная сумма ущерба составляет 47 млн тенге.



Как рассказал 23 июня на брифинге начальник отдела экономической и внутренней безопасности КМГ Адиль Атабаев, семь фактов были переданы правоохранительным органам для принятия мер реагирования.

"Досудебное расследование начато по ст. 361 ч. 4 УК РК в отношении должностных лиц – заместителя генерального директора ОМГ Бауыржана Мамбетсапаева и начальника отдела Адиля Суюбаева. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Мы подтверждаем этот факт. Сейчас это дело находится в компетенции правоохранительных органов". Адиль Атабаев

Бауыржана Мамбетсапаева поместили под стражу на два месяца, а Адиль Суюбаев – под домашним арестом.

Материал по теме Что известно об итогах проверки АО "Озенмунайгаз" и его подрядных организаций

10 апреля 2023 года у здания Минэнерго в Астане собрались порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена с требованиями трудоустроить их в штат "Озенмунайгаза". Их задержали полицейские.

11 апреля 2023 года представителей нефтяников, прибывших из Жанаозена в Астану, пригласили для переговоров с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым. На встрече они договорились, что жанаозенцам предоставят другие места работы. Позже задержанные в Астане нефтяники были отправлены поездом в Жанаозен.

27 апреля специальная рабочая группа "КазМунайГаза" выявила десятки нарушений в "Озенмунайгазе" (ОМГ) и подрядных организациях Жанаозена.

2 июня стало известно о задержании в Мангистау замгендиректора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Сообщалось, что он, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых.

13 июня в АО "НК "КазМунайГаз" сообщили, что в результате проведенных переговоров между специальной рабочей группой КМГ и АО "Озенмунайгаз" с экс-сотрудниками ТОО "БерАли Мангистау Компани" достигнута договоренность об их трудоустройстве в ТОО "Молдир Мунай Сервис".