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Законодательство РК

Почти 73 тонны запрещенных веществ изъяли у членов международной ОПГ в Алматы

Транснациональная ОПГ наркоторговцев орудовала в Алматы Фото: pxhere
Из прекурсоров, которые изъяли у подозреваемых, можно было приготовить 8 млн разовых доз наркотиков, сообщает Zakon.kz.

При содействии прокуратуры Алматы полиция начала досудебное расследование по делу о создании транснациональной преступной группы (ст. 264 УК РК), сообщили в городском ДП 27 июня. ОПГ состояла из граждан сопредельных стран. Ее участники наладили поставку в Казахстан прекурсоров для промышленного производства синтетических наркотиков.

"Фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к "работе" поставщиков и закладчиков "синтетики". Задержание международной преступной группы стало возможным в результате глубокой оперативной разработки МВД и алматинской полиции", – говорится в сообщении полиции.

Чтобы выяснить роль каждого из подозреваемых, на протяжении всего маршрута груз отслеживали, в том числе с использованием воздушной разведки. Полиция выяснила, что прекурсоры для изготовления наркотиков перевозили под видом стройматериалов и бытовой химии посредством логистической компании.

"На разных этапах специальной операции сотрудники полиции задержали троих иностранцев, причастных к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты – двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяли мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

При обысках на арендованных участниками ОПГ складах обнаружили и изъяли 1160 бочек с прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков, два реактора и пять комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров – 72,7 тонны. Этого количества запрещенных веществ хватило бы для изготовления 8 млн разовых доз наркотиков.

Задержанным может грозить лишение свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

В апреле правительство утвердило государственные квоты на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2023 год.

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