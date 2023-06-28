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Митрополит Астанайский и Казахстанский поздравил казахстанцев с Курбан айтом

Поздравил казахстанцев с Курбан айтом Фото: АПН
С поздравительным словом к мусульманам обратился митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сообщает Zakon.kz.

Митрополит сердечно поздравил казахстанцев с Курбан-Айтом, отметив, что праздники традиционных религий Казахстана с древних времен прочно вошли в жизнь общества, стали частью культуры, украсили собой быт, наполнили духовным содержанием исторический путь нашего народа.

"Они пробуждают в сердцах людей стремление к добру, милосердию, учат состраданию и заботе о ближних. Испокон веков последователи ведущих конфессий, населяющие Великую Степь, свидетельствовали всему миру о братолюбии и взаимоуважении", - отметил митрополит Александр.

Также глава Православной церкви Казахстана процитировал слова президента Касым-Жомарта Токаева о единстве и согласии.

"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы", - сказал архипастырь.

В первый день празднования Курбан айта митрополит Александр пожелал, чтобы в каждой мусульманской семье воцарился дух миролюбия, гостеприимства и любви.

"Убежден, что добрые отношения между мусульманами и христианами и в дальнейшем послужат укреплению единства и согласия в нашем общем Доме – благословенном Казахстане", - подчеркнул глава Православной церкви Казахстана.

Также он искренне пожелал верховному муфтию и всем мусульманам страны здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах на благо Отечества.

Выпадает Курбан Айт на 70 день после завершения поста Ораза. День праздника исчисляется в соответствии с лунным календарем, и каждый года дата меняется с поправкой в 10 дней. Слова "Курбан айт" на арабском языке означают "Праздник жертвоприношения". Традиция приносить в жертву животных - овец, коров, баранов или верблюдов – сохраняется у мусульман по сей день. Принято считать, что выполнивший курбан-шалу приносит в дом благополучие, покой, процветание. В первый день Курбан айта в доме мусульман обязательно накрывают дастархан, ведь в любой момент могут прийти гости или священнослужители.

В первый и самый важный день Курбан айта в мечетях читают айт намаз, и именно в этот день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан.

На 11 сессии Ассамблеи народов Казахстана было предложено сделать религиозные праздники, первый день Курбан айта и православное Рождество, выходными днями. Ранее Конституционный совет принял постановление о том, что признание религиозных праздников государственными противоречит Основному Закону страны, в котором Казахстан признан светским государством. Но вскоре после 11 сессии Ассамблеи народов Казахстана группа депутатов выступила с предложением о том, чтобы внести дополнения не в Закон "О праздниках в РК", а в действовавший тогда Закон "О труде" (ныне "Трудовой кодекс"), объявив эти дни нерабочими. В результате их предложения были поддержаны почти всеми депутатами, правительство страны одобрило парламентскую позицию, и новый законопроект обрел силу официального документа - Закона РК от 30 декабря 2005 года № 109-III "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "О труде в Республике Казахстан".

С этого момента первый день Курбан айта (по мусульманскому календарю), и Православное Рождество, отмечаемое 7 января, стали выходными днями. И людям больше не нужно было отпрашиваться с работы, чтобы отметить праздники, соблюдая все необходимые обряды.

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