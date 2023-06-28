Найденные обломки затонувшего батискафа "Титан" доставили в Канаду

Найденные подводным аппаратом обломки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу "Титаника", были доставлены в Канаду, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBC News, канадское судно Horizon Arctic, задействованное в спасательной операции, вернулось в порт Сейнт Джон провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

"Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат "Одиссей", который... обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса "Титаника". Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке", – отмечает телеканал.

Как уточняется, среди обломков был полукруглый кусок, который оказался носом "Титана", а также кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Обломки батискафа будут переданы следователям для выяснения причин трагедии.





Ранее сообщалось, что батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

22 июня в районе 14:00 на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.

23 июня стало известно, что в Атлантике нашли части пропавшего батискафа.

Позже пассажиров "Титана" официально признали погибшими.

26 июня стало известно, что в США начали расследование катастрофы батискафа "Титан".