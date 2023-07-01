Приговор экс-начальнику ДП Алматинской области Серику Кудебаеву оставили без изменения

1 июля в областном суде Жетысуской области состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении бывшего начальника ДА Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Департамента полиции города Алматы, жалоба на пересмотр приговора была подана Кудебаевым 7 июня.

3 апреля 2023 года бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск.



Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции.

28 апреля судьей Талдыкорганского городского суда Абдиллой Умбетаем он был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Кроме того, сообщалось, что приговор был вынесен касается только январских событий, а побег его будут судить отдельно.

