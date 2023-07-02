Кайрату Боранбаеву отменили приговор

Из-за отсутствия оригинала документа, содержащего информацию о цене российского газа, судебная коллегия по уголовным делам Астаны отменила приговор, вынесенный в отношении Кайрата Боранбаева, сообщает Zakon.kz.

Суд отменил Кайрату Боранбаеву, Роману Наханову и Тайыру Жанузаку приговор от 31 марта 2023 года. Причиной отмены стало отсутствие исходных данных о цене газа, предложенного АО "Казтрансгаз" со стороны России.

Разницу в цене рассматривали как преступление в виде завышения цены газа.

Однако указывается, что оригинал этого протокола отсутствует. Судебная коллегия не считает электронную копию черновика, изъятого из переписки сотрудников "Казтрансгаза", достаточным доказательством его подлинности.

"В копии имеется п. 18 о дополнительной поставке российского природного газа в Казахстан по цене 145 долларов США за тыс. кубометров. В исследованном в суде подлиннике Протокола совещания с 17 пунктами от 12.07.2019 г. нет этого пункта. Источники этих документов не установлены. В приговоре не отражено, каким образом получена копия протокола с 18 пунктами, где находится подлинник, почему указанный протокол не направлен на исполнение, по какой причине этот пункт не включен в окончательный вариант решения. Таким образом, приговор суда постановлен с нарушениями уголовно-процессуального закона, выводы суда о виновности основаны на предположениях, при отсутствии подлинников документов за основу взяты копии, достоверность и подлинность которых вызывает сомнения, 7 использованы недопустимые доказательства, и доказательства, которые не проанализированы, не сопоставлены на достоверность и не подтверждены другими объективными доказательствами".

В протоколе суда говорится, что доказательств мошеннической схемы нет.





"Нет доказательств, что в предполагаемом протоколе включена цена его транспортировки с территории России до границы Казахстана с Китаем, непонятно, кто будет оплачивать почти 57 долларов за транзит газа. Исходя из рисков поставщика «АзияГазЧунджа», наоборот, Казтрансгаз получил прибыль около 130 млн долларов США. Свидетели Несонов, Сулейманов и Мухамеджанова подтвердили выгодность данной сделки".

При таких обстоятельствах приговор суда подлежит отмене, а уголовное дело подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции в коллегиальном составе.

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников удовлетворили частично.

Мера пресечения Боранбаеву и Наханову в виде содержания под стражей оставлена прежней, а домашний арест Жанузаку изменен на содержание под стражей, он взят под стражу в зале суда немедленно.

26 декабря 2022 года Агентством за по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению. Фигурантов задержали по подозрению в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс по делу начался в Астане 30 декабря.

Кайрата Боранбаева и второго основателя ТОО "АзияГазЧунджа" Романа Наханова обвиняют в хищении и растрате вверенного чужого имущества, легализации незаконных денег и имущества и пособничестве в преступлениях.

14 марта 2023 года суд отложил прения сторон по делу Кайрата Боранбаева по ходатайству гособвинителя, который просил о выделении дополнительного времени для изменения обвинительного акта.

28 марта прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Сарыаркинском суде №2 Астаны 31 марта учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Боранбаева и Наханова, а также бывшего зампредседателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака приговорили к восьми годам лишения свободы.