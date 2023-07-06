Даулет Турлыханов прокомментировал ситуацию вокруг сына

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов дал комментарий корреспонденту Zakon.kz касательно побега из воинской части своего сына.

По мнению мажилисмена, поступок сына нельзя считать дезертирством.

"В тот же день вернулся в часть, после самоволки. Я об этом писал в своем посте, что он пошел к своей девушке - любовь. У кого не было любви, тем более в этом возрасте. Чувства, любовь к этой девушке. И я говорил ему, что он не должен нарушать дисциплину. Да, нарушил, ушел в самоволку. Сегодня сидит под арестом на 15 дней. Парень-то молодой, наверное, осознает, что совершил. Но такого нет, что он совершил дезертирство", - комментирует Турлыханов.

Ранее министр обороны на вопрос о побеге сына депутата заявил, что все дело в воспитании. Мажилисмен ответил, что его сын адекватный молодой человек.

"Мы как родители должны заниматься воспитанием. Какой родитель хочет, чтобы его ребенок , его дитя было плохим. Мы все стараемся давать правильное воспитание и образование. И сын мой нормальный, адекватный молодой человек. Но у него сейчас один минус, что любовь к девушке и все. То, что он ушел в самоволку, это все из-за девушки", - сказал мажилисмен.

Турлыханов считает, что такие происходят по всей стране, и не понимает, почему такой резонанс вокруг его сына.

"Таких моменты не единичны, они совершаются по всей республике, просто вокруг этой фамилии я не знаю почему идет такой резонанс". Даулет Турлыханов

Турлыханов просит журналистов оставить его сына в покое, и закрыть тему.

"Я сказал в своем о том, что он молодой человек, если такое же давление будет дальше продолжаться, и не дай Бог, что-нибудь случится, я не ответственен за себя. Закон есть закон, но они не должны доводить моего ребенка до этого", - сказал Турлыханов.

По его словам, вторая сторона конфликта "создает искусственный общественный резонанс" последние пять месяцев.



Также депутат попросил юриста Анну Чернову "закрыть тему".

"Я их прошу: уважаемые Черновы и ваша команда остановитесь, пожалуйста, хватит уже, я серьезно вас прошу. Займитесь лучше нормальными делами, у нас в Казахстане других проблем хватает. Давайте закроем тему", - заключил депутат Мажилиса.

Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова 4 июля.



Ранее о побеге Нурасыла Болата рассказала юрист Анна Чернова. В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова.

Юрист напомнила, что Болат находится под следствием, а также предположила, что это не первый его побег из воинской части.

15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.

Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.