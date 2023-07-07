На МАЭК вновь вышел из строя энергоблок №1

6 июля на тепловой электростанции в Мангистауской области повторно отключился энергоблок №1, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, после восстановления энергоблока 6 июля в 5:51 утра, спустя чуть менее 12 часов, в 17:33 энергоблок №1 вновь вышел из строя по той же причине, что и раньше, – из-за резкого увеличения подпитки на котле.

"Ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, так же как и отсутствуют ограничения в населенных пунктах в водоснабжении", – сообщили на сайте компании.

Ремонтные работы планируется начать после полуночи 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов.

Ремонт планируют завершить примерно к полуночи 9 июля.

3 июля в 17:31 энергоблок №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" был вынужденно остановлен. Причиной назвали резкое увеличения подпитки на котле.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК. Ход ремонта на МАЭК проверил лично премьер-министр страны.