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Законодательство РК

На МАЭК отремонтировали вышедший из строя энергоблок

ремонт Фото: maek.kz
Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 04:11 9 июля блок включили в работу. Днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", в настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО "МАЭК" обеспечивает электроэнергией нашу область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион.

"Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет", – резюмируется в сообщении.

6 июля на тепловой электростанции в Мангистауской области повторно отключился энергоблок №1.

Ранее, 3 июля, энергоблок №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" был вынужденно остановлен. Причиной назвали резкое увеличения подпитки на котле.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК. Ход ремонта на МАЭК проверил лично премьер-министр страны.

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