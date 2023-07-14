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Законодательство РК

Смаилов принял отставку вице-министра по ЧС Кульдикова

Смаилов принял отставку вице-министра по ЧС Кульдикова Фото: primeminister.kz
Марат Кульдиков освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

11 июля 2023 года стало известно, что Марат Кульдиков подал в отставку после крупного лесного пожара в Абайской области. В Министерстве по ЧС уточнили, что вице-министр написал рапорт об освобождении по собственному желанию.

"Постановлением правительства РК Кульдиков Марат Мухаметкалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению", – рассказали в пресс-службе правительства РК 14 июля.

Марат Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, Кокшетауский технический институт АЧС РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году пожарным подчиненной военизированной пожарной части №79 УВД по охране Семипалатинска. В 1993-2012 годах занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава в органах государственной противопожарной службы ВКО. В 2012-2014 годах был начальником ДЧС Жамбылской области, в 2014-2016 годах – начальником ДЧС ЗКО. С 2016 по 2019 год работал зампредседателя Комитета по ЧС МВД РК, в 2019-2020 годах – первым зампредседателя Комитета по ЧС.

Должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК занимал с октября 2020 года.

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Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса, погибли 14 человек. Крупный пожар удалось локализовать 14 июня, и лишь спустя месяц, 13 июля, – полностью ликвидировать.

11 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба по пожару в Абайской области и отчитал его.

Президент акцентировал внимание на гибели людей, а также возмутился, почему все должностные лица не спешили на место происшествия.

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