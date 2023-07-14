Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК
"Касательно информации о якобы принятом французскими властями решении о выдворении Аблязова М.К. сообщаем, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан не располагает достоверными сведениями, подтверждающими либо опровергающими эти данные", - говорится в официальном ответе ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что вопросы выдворения иностранных граждан, соблюдения ими миграционного законодательства относятся исключительно к внутренним делам Французской Республики.
"Аблязов М.К. разыскивается правоохранительными органами Казахстана за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованного преступного сообщества". Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Также говорится, что Генпрокуратурой как уполномоченным органом принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами меры по экстрадиции Аблязова.
Также отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования, в том числе сведения, касающиеся международного правового сотрудничества по уголовным делам, не подлежат разглашению. Поэтому более подробную информацию в настоящее время предоставить нельзя.
5 июля появилась информация, что суд Франции постановил Мухтару Аблязову покинуть страну в течение 30 дней.
7 июля в БТА Банке прокомментировали эту информацию.
23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования. Вследствие этого решения дело было возвращено следственному судье для продолжения расследования по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, совершенных Аблязовым в отношении БТА Банка. Таким образом, Аблязов по-прежнему находится под следствием во Франции и не имеет права покидать эту страну.
23 мая стало известно, что во Франции возобновили дело против Аблязова.
В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.