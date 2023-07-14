Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК

В Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что не располагают информацией о предписании Мухтару Аблязову покинуть Францию в течение 30 дней, сообщает Zakon.kz.

"Касательно информации о якобы принятом французскими властями решении о выдворении Аблязова М.К. сообщаем, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан не располагает достоверными сведениями, подтверждающими либо опровергающими эти данные", - говорится в официальном ответе ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что вопросы выдворения иностранных граждан, соблюдения ими миграционного законодательства относятся исключительно к внутренним делам Французской Республики.



"Аблязов М.К. разыскивается правоохранительными органами Казахстана за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованного преступного сообщества". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Также говорится, что Генпрокуратурой как уполномоченным органом принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами меры по экстрадиции Аблязова.



Также отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования, в том числе сведения, касающиеся международного правового сотрудничества по уголовным делам, не подлежат разглашению. Поэтому более подробную информацию в настоящее время предоставить нельзя.

5 июля появилась информация, что суд Франции постановил Мухтару Аблязову покинуть страну в течение 30 дней.

7 июля в БТА Банке прокомментировали эту информацию.

23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования. Вследствие этого решения дело было возвращено следственному судье для продолжения расследования по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, совершенных Аблязовым в отношении БТА Банка. Таким образом, Аблязов по-прежнему находится под следствием во Франции и не имеет права покидать эту страну.

23 мая стало известно, что во Франции возобновили дело против Аблязова.



В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.