Серик Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан – Генпрокуратура

В социальных сетях 28 апреля 2023 года появилась информация, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев добровольно вернулся в Казахстан. Но в Генеральной прокуратуре корреспонденту Zakon.kz данную информацию опровергли.

В надзорном органе подчеркнули, что огромная работа проделана правоохранительными и специальными органами во взаимодействии с иностранными партнерами для поимки и возвращения в страну Серика Кудебаева.

Как уточняется, были подключены силы Интерпола, а в Министерство юстиции Турции направлены материалы по экстрадиции экс-главы ДП Алматинской области.

"Кудебаев С. М. не собирался самостоятельно возвращаться на Родину, поскольку, по полученным данным, он подал документы на оформление вида на жительство", – отметили в Генпрокуратуре РК.

В дальнейшем, как рассказали в надзорном органе, Серик Кудебаев был задержан на территории Турции и доставлен в Казахстан при содействии зарубежных коллег.

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О том, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, стало известно 13 мая 2022 года. В Генпрокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.

Суд над Сериком Кудебаевым начался в начале 2023 года, а 31 января он рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

9 марта экс-главу полиции доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". 30 марта было принято решение о принудительной доставке в суд Серика Кудебаева, так как из-за его болезни судебные заседания несколько раз откладывали.

Но 3 апреля бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал.

По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело. По последней информации, из Бишкека Серик Кудебаев улетел в Стамбул.

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Серика Кудебаева задержали в Турции. Об этом рассказал 27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

