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Дочь попала в ДТП: мошенники выманили у 84-летней женщины 15 млн тенге

задержанные Фото: polisia.kz
В Актобе мошенники выманили у 84-летней женщины 15 миллионов тенге. Они заявили, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется срочная операция, сообщает Zakon.kz.

13 июля женщина обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что ее обманули мошенники. 

"При переводе денег задержали троих подозреваемых – уроженцев города Алматы. У них изъяли 15 млн тенге, которые они собирались отправить через терминалы банков на счета своим подельникам", – рассказали в ДП Актюбинской области. 
тенге

Фото: polisia.kz

Подозреваемые водворены в ИВС. 

Ранее пенсионер из Шымкента отдал мошенникам 11 тысяч долларов.

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Анастасия Стативкина
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