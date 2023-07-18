Дочь попала в ДТП: мошенники выманили у 84-летней женщины 15 млн тенге
Фото: polisia.kz
В Актобе мошенники выманили у 84-летней женщины 15 миллионов тенге. Они заявили, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется срочная операция, сообщает Zakon.kz.
13 июля женщина обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что ее обманули мошенники.
"При переводе денег задержали троих подозреваемых – уроженцев города Алматы. У них изъяли 15 млн тенге, которые они собирались отправить через терминалы банков на счета своим подельникам", – рассказали в ДП Актюбинской области.
Фото: polisia.kz
Подозреваемые водворены в ИВС.
Ранее пенсионер из Шымкента отдал мошенникам 11 тысяч долларов.
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