Дочь попала в ДТП: мошенники выманили у 84-летней женщины 15 млн тенге

Фото: polisia.kz

В Актобе мошенники выманили у 84-летней женщины 15 миллионов тенге. Они заявили, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется срочная операция, сообщает Zakon.kz.

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