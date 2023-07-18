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Торегали Тореали вышел на свободу

zakon.kz Фото: zakon.kz
Казахстанский певец Торегали Тореали вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 июля 2023 на странице в TikTok сообщила адвокат артиста Эльнура Кишкенебаева.

@kishkenebaeva.elnura

Төреғали ұлдарыңыз бостандыққа шықты. Барша қолдап, қорғаған оқырмандарға мың алғыс! Бәрі жақсы, уайымдағандарыңыз үшін рақмет айтамын!

♬ оригинальный звук - advokat.elnura

Она опубликовала ряд запросов от поклонников Торегали Тореали с вопросами, где он и когда выйдет на свободу.

"Большое спасибо всем, кто поддержал! Все хорошо, спасибо за заботу!" – уточнила она.

Днем 14 июня 2023 года полицейские задержали Торегали Тореали. Он не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. Тогда его посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

Адвокат певца заявил о том, что полицейские во время задержания Торегали Тореали действовали незаконно.

Позже певцу добавили еще трое суток за невыполнение законного требования полиции.

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