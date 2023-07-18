Торегали Тореали вышел на свободу
Об этом 18 июля 2023 на странице в TikTok сообщила адвокат артиста Эльнура Кишкенебаева.
@kishkenebaeva.elnura
Төреғали ұлдарыңыз бостандыққа шықты. Барша қолдап, қорғаған оқырмандарға мың алғыс! Бәрі жақсы, уайымдағандарыңыз үшін рақмет айтамын!♬ оригинальный звук - advokat.elnura
Она опубликовала ряд запросов от поклонников Торегали Тореали с вопросами, где он и когда выйдет на свободу.
"Большое спасибо всем, кто поддержал! Все хорошо, спасибо за заботу!" – уточнила она.
Днем 14 июня 2023 года полицейские задержали Торегали Тореали. Он не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. Тогда его посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.
Адвокат певца заявил о том, что полицейские во время задержания Торегали Тореали действовали незаконно.
Позже певцу добавили еще трое суток за невыполнение законного требования полиции.