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Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров

молочная продукция Фото: акимат Мангистауской области
Основатели фермы "Жеті лақ" - семья Кобзевых - занимается производством сырной продукции из козьего и верблюжьего молока. Семья примет участие в международном конкурсе сыров Mondial du Fromage-2023. Это первый случай, когда к конкурсу будут допущены претенденты из Казахстана.

О возможностях сырного потенциала предприниматели рассказали главе региона Нурлану Ногаеву во время его рабочего визита в Тупкараганский район, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Мангистауская ферма "Жеті лақ" представит Казахстан на международном конкурсе сыров Le Mondial du Fromage-2023. Это первый случай, когда казахстанцы получили аккредитацию от организаторов конкурса.

люди

Фото: акимат Мангистауской области

Ферма "Жеті лақ" действует с 2020 года и находится в Тупкараганском районе в селе Акшукур. Предприниматели производят пастеризованное козье молоко, йогурты, кефир, творог, сметану и 12 видов сыров разного срока созревания.

козы

Фото: акимат Мангистауской области

Ежемесячно семья Кобзевых производит 3,5 тонны молока в месяц. Ферма занимает 10 га земли, четыре из которых отведено под козоводство. Также на территории имеются склад кормов и молокоперерабатывающий цех.

рабочая

Фото: акимат Мангистауской области

"В этом году мы выиграли государственный безвозмездный грант на 5 млн тенге, который будет направлен на развитие нашего производства. Также мы участвуем в программе "Ауыл аманаты". Достаточно сложно развивать сельхозпредприятие на свои деньги, радует, что государство уделяет внимание и поддержку сельхозпроизводителям. Важным событием для нас в этом году является участие в международном конкурсе сыров Mondial du Fromage-2023, где мы представим свои сыры. Стоит отметить, что впервые в истории независимого Казахстана сыроделы будут представлять свою продукцию на мировом конкурсе сыров", - рассказала мастер-сыродел Александра Григолова.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил успех предприятия и большой потенциал у мангистауских сыроделов.

люди

Фото: акимат Мангистауской области

"Казахстанские сыры, производимые в Мангистау, в скором времени могут стать ключевым драйвером развития отечественного экспорта. Я рад, что у вас появилась возможность представить нашу страну в конкурсе международного уровня. Желаю вам удачи и хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать начинания предпринимателей", - отметил Нурлан Ногаев.

Французский конкурс Le Mondial du Fromage пройдет в сентябре в городе Тур. Конкурс молочных продуктов Mondial du Fromage — практически единственная площадка в Европе, где производители из любых стран могут представить свои творения на международном мероприятии высокого уровня.

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