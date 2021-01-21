Уроженка Павлодара подозревается в зверском убийстве пенсионерки в Москве

Причина - постоянные упреки пожилой женщины.

Уроженка Павлодара, 31-летняя Гульчахра Айдарова, подозревается в зверском убийстве пенсионерки в Москве, передает zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, причиной зверского убийства бабушки сиделкой в Москве стали постоянные упреки пожилой женщины. После этого няня схватилась за нож.

Отмечается, что за совершение зверского преступления была задержана 31-летняя уроженка Павлодара Гульчахра Айдарова. Она ухаживала за Ириной Кожиной, пенсионеркой 1938 года рождения. Женщина не могла себя самостоятельно обслуживать и тяжело болела, именно поэтому ей понадобилась няня.

Преступление было совершено вечером 20 января в одной из квартир по Угловому переулку в центре Москвы. Между сиделкой и бабушкой возник конфликт после очередного замечания пожилой женщины. Тогда сиделка выхватила нож и перерезала пенсионерке горло. Кожина скончалась на месте еще до прибытия медиков. Айдарова же была задержана и дает показания. Кстати, не исключается и версия о том, что злоумышленница была психически нездорова.

Фото: ren.tv

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